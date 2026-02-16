Terumo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Terumo hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Terumo mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at