18.05.2026 06:31:29

Terumo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Terumo hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,48 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 300,32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 92,14 JPY. Im Vorjahr waren 79,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 131,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1 036,17 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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