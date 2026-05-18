|
18.05.2026 06:31:29
Terumo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Terumo hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,48 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 300,32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 92,14 JPY. Im Vorjahr waren 79,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 131,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1 036,17 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!