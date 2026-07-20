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20.07.2026 06:31:29
Terveystalo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Terveystalo hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,77 Prozent auf 293,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 321,5 Millionen EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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