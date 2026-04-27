Terveystalo präsentierte Quartalsergebnisse

Terveystalo hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,260 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,16 Prozent auf 308,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 346,9 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at