Terveystalo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Terveystalo veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 262,9 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Terveystalo 280,4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at