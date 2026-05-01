Tesco Aktie
WKN: 852647 / ISIN: GB0008847096
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01.05.2026 18:21:19
Tesco argues equal pay claim disregards ‘economic reality’
Supermarket one of several retailers forced to explain salary differences to employment tribunalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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