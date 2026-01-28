|
TESEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TESEC hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,53 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,37 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TESEC 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
