TESEC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TESEC hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 36,92 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,89 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,56 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at