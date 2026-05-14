TESEC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TESEC äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TESEC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 86,49 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 77,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,52 Prozent auf 5,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at