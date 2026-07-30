TESEC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TESEC hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 91,87 JPY, nach 2,63 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat TESEC mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 78,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at