Tesgas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tesgas hat am 21.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 19,3 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at