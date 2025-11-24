|
24.11.2025 06:31:29
Tesgas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tesgas hat am 21.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 19,3 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!