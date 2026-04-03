Tesgas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tesgas veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,43 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,040 PLN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesgas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3201,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 667,3 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 20,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Tesgas hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,950 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 PLN je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tesgas im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 796,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 718,00 Millionen PLN. Im Vorjahr waren 80,06 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at