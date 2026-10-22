Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
22.10.2026 18:10:34
Tesla: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, Tesla (NASDAQ:TSLA) announced that vehicle demand exceeds production capacity. Automotive order backlogs reached their highest level in four years. Full self-driving (FSD) software subscriptions build a growing source of recurring revenue. Three key takeaways from the call highlight where the business is heading.
Management is evaluating expansion paths for the Cybercab, the company's dedicated autonomous robotaxi, beyond its initial launch market in Austin, Texas. Investors should track how rapidly autonomous ride networks scale into new geographic territories, including Tesla's use of its Model Y vehicle to supplement the Cybercab.
Transitioning driver-assist software into fully unsupervised vehicle operation unlocks substantial economic value for personal cars. Expanding software deployment across customer fleets accelerates recurring high-margin revenue.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
23.10.26
|Tesla – Senkung der Investitionsprognose verunsichert Investoren (NewsTool)
|
23.10.26
|Tesla – Senkung der Investitionsprognose verunsichert Investoren (NewsTool)
|
22.10.26
|Tesla überrascht positiv beim Cashflow - Aktie nach Gewinneinbruch tiefer (finanzen.at)
|
22.10.26
|Fusion mit SpaceX? Warum JPMorgan bei der Tesla-Aktie nach China schaut (finanzen.at)
|
22.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Elektroauto-Boom in der EU: BYD und Tesla profitieren (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Tesla: Gewinn bricht im dritten Quartal ein, Umsatz stagniert (Spiegel Online)
|
22.10.26
|KORREKTUR: Tesla mit Gewinneinbruch und stagnierendem Umsatz (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|332,85
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.