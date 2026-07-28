Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 10:02:00
Tesla: Batteriezellen aus Deutschland - die nächste große Wette von Elon Musk
Deutsche Autohersteller fahren einen radikalen Sparkurs – Tesla hingegen will in Brandenburg eigene Batteriezellen fertigen. Was kann Elon Musk besser als andere?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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