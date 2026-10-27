Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.10.2026 02:09:11
Tesla, Celestica, Nu Holdings, XP Inc. and Microsoft: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
This article Tesla, Celestica, Nu Holdings, XP Inc. and Microsoft: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
07:15
|Microsoft-Aktie: Tech-Konzern lockt 60.000 Angestellte mit Abfindungen (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Microsoft offers buyouts to 60,000 staff (Financial Times)
|
26.10.26
|Microsoft: Techkonzern bietet 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an (Spiegel Online)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
26.10.26
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|474,65
|-0,33%