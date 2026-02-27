Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
27.02.2026 09:24:00
Tesla: Der schmutzige Betriebsratswahlkampf in der deutschen Gigafabrik
In Teslas deutscher Gigafabrik hat die IG Metall bislang nicht viel zu melden. Und vor der Betriebsratswahl sorgt das Management dafür, dass das auch so bleibt. SPIEGEL-Recherchen zeigen: Die Führung setzt dabei auf fragwürdige Methoden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
