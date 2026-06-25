Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.06.2026 18:03:00
Tesla: Fertigungsziel steigt - weitere 1000 Jobs in Grünheide geplant
Erst im April hatte der US-Elektroautobauer Tesla angekündigt, 1000 neue Mitarbeiter in seinem Werk in Grünheide beschäftigen zu wollen. Doch der Konzern will noch weiter expandieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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