Tesla: Höhere Auslieferungen und höhere Margen 2022?

Der Elektroauto-Hersteller Tesla wird am 26. Januar die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Darüber hinaus hat CEO Elon Musk via Twitter angekündigt, auf der Bilanzpressekonferenz noch ein Update zur Produkt-Pipeline zu geben.Tesla wird aller Voraussicht nach neben der Vorstellung der endgültigen Q4-Zahlen am 26. Januar noch ein Update zum Cybertruck und dem Semi-Truck geben. Zuletzt berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich der Rollout des Cybertrucks bis zum ersten Quartal 2023 verzögern wird.Geht es nach Piper Sandler-Analyst Alexander Potter, dürfte Tesla 2022 seine „fundamentalen Stärke“ weiter ausspielen. Potter geht davon aus, dass die starken Auslieferungen des Unternehmens im vierten Quartal auf ein starkes Jahr für den Autohersteller hindeuten. „Wir heben unsere Schätzungen an, um die besser als erwarteten Auslieferungen im vierten Quartal sowie eine höhere Schätzung für die Auslieferungen im Jahr 2022 widerzuspiegeln. Wir erwarten nun 1,53 Millionen Einheiten, zuvor waren es 1,38 Millionen. Wir erhöhen auch unsere Margenerwartungen für 2022, da wir davon ausgehen, dass Tesla aufgrund des starken Volumens und des steigenden Beitrags der Software die Rentabilitätserwartungen weiterhin übertreffen wird", schrieb Potter. Potters bleibt für die Aktie dementsprechend bullish. Sein Kursziel lautet 1.300 Dollar