Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.03.2026 16:56:00
Tesla: IG Metall ficht Betriebsratswahl in Grünheide an
Die Gewerkschaft sieht die jüngste Wahl in Grünheide durch Einschüchterung und Drohungen beeinflusst. Nun soll das Arbeitsgericht klären, ob das Ergebnis gültig ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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