Tesla, Rivian, and Uber Are Down Between 16% and 26%. Here's the Best Buy for the Robotaxi Takeover.

Tesla (NASDAQ: TSLA) is down about 16% in 2026 as is Uber (NYSE: UBER). Rivian (NASDAQ: RIVN) is down roughly 26%. Sometimes it's been worse for each them this year. These are three very different companies, one shared storyline: robotaxis are coming, and Wall Street can't yet decide which wins. I think the answer is hiding in plain sight, in a way most investors slept on.

Tesla's robotaxis already drive without a safety monitor in Austin, Texas, Dallas, Houston, and Miami. No person behind the wheel. No person in the passenger seat watching, either. That's a real risk and a big nod of progress. Elon Musk said in January that it would go nationwide by year-end, per CNBC. Maybe. Musk's timelines have a habit of slipping.

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