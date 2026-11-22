Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Infrastruktur im Fokus
|
22.11.2026 13:14:00
Tesla-Aktie: Cybercab-Halle in Grünheide stößt auf Widerstand vor Ort
In Spitzenzeiten seien Nahverkehr und Straßen in der Region um das Tesla-Werk bereits jetzt überlastet, erklärte Schorcht. Mit dem geplanten Bau der neuen Halle ab 2027 und spätestens mit Produktionsbeginn im Jahr 2029 wird sich die Situation aus seiner Sicht verschärfen. "Hier braucht es dringend mehr Aktivitäten, zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr."
Immer schwerer Wohnraum in der Nähe des Werks zu finden
Belastet sei auch der Wohnungsmarkt in den angrenzenden Orten: "Es wird immer schwerer Wohnraum beispielsweise in Erkner zu finden." Die Preise stiegen hier merklich wegen der Nähe zum Tesla-Werk, so der Sprecher der Bürgerinitiative. Auch höre er häufiger Klagen von kleineren Handwerksbetrieben etwa im Elektrobereich oder der Metallverarbeitung. Sie hätten es schwer, Beschäftigte zu finden. Denn Tesla zahle mehr als ein kleiner Handwerksbetrieb. "Das wirkt sich auf den Mittelstand aus."
Schon seit längerem äußern Umweltschützer und Anwohner zudem Bedenken gegen die Fabrik und gegen einen Ausbau, weil sie teils im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla weist das zurück: Man werde auch mit dem Ausbau innerhalb der vertraglich vereinbarten Wassermengen bleiben können. Zuletzt hatte Tesla den Wasserverbrauch in seinem Werk in Grünheide weiter gesenkt.
Tesla gibt drei Milliarden Euro für den Ausbau in Grünheide
Die größten Risiken seien eine Beeinflussung des Grundwasserstroms und mögliche Schadstoffeinträge ins Wasser, sagte Schorcht. Vor dem Gebäude des Wasserverbandes Strausberg Erkner (WSE) sei am 2. Dezember die nächste Kundgebung zu dem Thema geplant.
Tesla hatte in dieser Woche angekündigt, drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin zu investieren. In einer neuen Produktionshalle sollen ab 2029 Cybercabs hergestellt werden. Sie sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern können. Einen Genehmigungsantrag will der Autobauer noch dieses Jahr einreichen.
/ane/DP/zb
GRÜNHEIDE (dpa-AFX)
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