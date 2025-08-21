Tesla Aktie
Tesla-Aktie dennoch stärker: Cybertruck auf Talfahrt - Verkäufe halbieren sich
Pickups sind ein großes und lukratives Marktsegment in Nordamerika, das von schweren Verbrenner-Modellen der drei US-Autoriesen dominiert wird. Als Tesla 2019 den Vorstoß in dieses Geschäft mit dem futuristisch anmutenden Edelstahl-Cybertruck ankündigte, schrillten in Detroit die Alarmglocken. Ford Motor etwa entwickelte rasch eine Elektro-Version seines Bestseller-Modells F-150.
Verbrenner-Pickups immer noch viel populärer
Doch trotz Milliarden-Investitionen wird der Löwenanteil der in den USA verkauften Pickups weiterhin von Verbrennermotoren angetrieben. Unter anderem schreckt einige gewerbliche Käufer die Reichweite mit einer Batterie-Ladung ab.
Der Cybertruck kam nach Verzögerungen erst Ende 2023 auf den Markt und polarisierte schnell mit seinem ungewöhnlichen Design. Tesla-Chef Elon Musk stellte einst eine Produktion von bis zu 250.000 Fahrzeugen pro Jahr in Aussicht. Davon ist der Cybertruck weit entfernt. Bei Ford sanken im vergangenen Quartal die Verkäufe des F-150 Lightning zwar auch um gut ein Viertel. Aber mit 5.842 Fahrzeugen fand er mehr Abnehmer als der Cybertruck.
Die Tesla-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,30 Prozent fester bei 324,88 US-Dollar.
/so/DP/jha
ATLANTA (dpa-AFX)
