Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Zweites Quartal
|
02.07.2026 22:10:00
Tesla-Aktie fällt dennoch kräftig: Auslieferungen ziehen deutlich an
Im Jahresvergleich stieg die Zahl um rund ein Viertel auf 480.126 Wagen, wie Tesla am Donnerstag in Austin (Texas) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 400.000 gerechnet. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst positiv aufgenommen: Die Tesla-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.
Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Die Tesla-Aktie verlor im NASDAQ-Handel letztlich 7,49 Prozent auf 393,45 US-Dollar. /stw/he
AUSTIN (dpa-AFX)
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