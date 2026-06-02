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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Auslieferungszahlen 02.06.2026 20:17:00

Tesla-Aktie fester: Mehr Auslieferungen aus chinesischer Produktion geben Rückenwind

Tesla-Aktie fester: Mehr Auslieferungen aus chinesischer Produktion geben Rückenwind

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Mai deutlich mehr in China gebaute Autos ausgeliefert.

Gegenüber dem Vorjahresmonat zogen die Verkäufe der Fabrik in Shanghai um gut 39 Prozent auf 85.982 Autos an, wie aus vorläufigen Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag hervorging.

Modellwechsel sorgt für verbesserte Auslieferungszahlen

Auch im April hatten die Auslieferungen mit mehr als einem Drittel Plus stark angezogen. Tesla war vor einem Jahr deutlich abgerutscht. Das Unternehmen hatte dafür vor allem einen Modellwechsel beim stückzahlstarken Model Y verantwortlich gemacht.

Die Fabrik in Shanghai produziert sowohl Autos vom Typ Model 3 als auch das Model Y. In den Zahlen sind auch Exporte enthalten. Tesla beliefert mit der Produktion aus China unter anderem auch den europäischen Markt. Die Tesla-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel 0,3 Prozent.

Die Tesla-Aktie gewinnt im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 1,40 Prozent auf 421,70 US-Dollar.

/men

SHANGHAI (dpa-AFX)

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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