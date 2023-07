Tesla-Aktie gibt nach: NASDAQ 100-Umgewichtung betrifft auch Tesla

An der NASDAQ-Börse, die kurz vor einer Umgewichtung steht, findet die Stabilisierung am Freitag auch bei Tesla statt.

Zeitweise geht für die Tesla-Aktie an der NASDAQ 2,32 Prozent abwärts auf 256,80 US-Dollar.

Wegen wieder aufgeflammten Sorgen um die Ertragskraft hatte es bei den Papieren des Elektroautobauers am Vortag einen Kursrutsch um fast zehn Prozent gegeben, der den Kurs auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni drückte. Analyst Tom Narayan zeigte sich unaufgeregt, indem er sein besonders hohes Kursziel mit 305 Dollar bestätigte.

Von Montag an soll die Dominanz der wenigen Giganten unter den im NASDAQ 100 Index gelisteten Konzernen verringert werden. Neben Tesla zählen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA und Meta zu den "glorreichen Sieben", die mittlerweile mehr als die Hälfte des Indexgewichts ausmachen. Am Freitag könnte es daher nochmals letzte Anpassungen geben in den Portfolios von Indexfonds oder ETFs, die den Index nachbilden.

NEW YORK (dpa-AFX)