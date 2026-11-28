Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Vollautonome Zukunft
|
28.11.2026 17:10:39
Tesla-Aktie: Grünheide setzt auf Robotaxis und autonomes Fahren
Mit Italien habe in der vergangenen Woche das zwölfte Land in der EU das Tesla-Fahrassistenzsystem auf Level 2 freigegeben. "Wir hoffen, dass es dafür bald eine Freigabe für die gesamte EU gibt. Das könnte den Weg in eine vollautonome Zukunft des Straßenverkehrs ebnen", sagte Thierig der Zeitung. Das Potenzial besonders mit Blick auf die Sicherheit und die Kosten sei jedenfalls enorm.
Tesla hatte vor kurzem ein Milliarden-Projekt in Grünheide bei Berlin angekündigt. In einem neuen Produktionsgebäude soll es in Zukunft möglich werden, bis zu einer Million Cybercabs herzustellen. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern.
Tesla wolle das vollautonome Fahren auch über die USA hinaus ausrollen, sagte Thierig im Interview. Das Tesla-Werk in Grüneide ist die einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa.
Der Automatisierungsgrad bei Fahrzeugen wird in verschiedenen Stufen, beschrieben. Auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bezieht sich darauf. Die Level reichen von 0 bis 5. Dabei gilt: je höher das Level, desto fortgeschrittener die Automatisierung. Es gibt zahlreiche Testprojekte zum automatisierten und autonomen Fahren in Deutschland.
/mow/DP/zb
GRÜNHEIDE (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|364,75
|5,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.