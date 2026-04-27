Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 27.04.2026 20:26:00

Tesla-Aktie höher: Analyst sieht Verzögerungen bei Zukunftsprojekten

Tesla-Aktie höher: Analyst sieht Verzögerungen bei Zukunftsprojekten

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen.

Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Tesla-Aktie zeitweise 1,00 Prozent höher bei 380,07 US-Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie zeigt Schwäche: Darum bleibt Top-Analyst Dan Ives trotzdem optimistisch

Bildquelle: John Keeble/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten