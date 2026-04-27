Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Analystenstimme
|
27.04.2026 20:26:00
Tesla-Aktie höher: Analyst sieht Verzögerungen bei Zukunftsprojekten
Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Tesla-Aktie zeitweise 1,00 Prozent höher bei 380,07 US-Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: John Keeble/Getty Images
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