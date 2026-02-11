Tesla-Aktie im Blick: Cybertruck wird zum größten Elektroauto-Flop 2025

2025 gerieten zahlreiche Elektroautohersteller durch eine sinkende Nachfrage unter Druck - doch ein Modell stach durch besonders starke Rückgänge hervor.

• Teslas Cybertruck verzeichnete 2025 deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen• Auslieferungsrückgänge auch bei Teslas gesamter Modellpalette• Andere Hersteller meldeten ebenfalls rückläufige Verkäufe bei ihren Elektroautos

Ein Blick auf die US-Verkaufszahlen zeigt: 2025 war für viele E-Autohersteller ein herausforderndes Jahr. Während manche Modelle vergleichsweise stabil blieben, mussten andere deutliche Verkaufsrückgänge hinnehmen. Wie "InsideEVs" unter Berufung auf Daten von Cox Automotive berichtet, verzeichneten im vergangenen Jahr mehr als zwei Dutzend Elektrofahrzeugmodelle einen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang der Nachfrage nach Elektroautos in den USA im Jahr 2025 lässt sich dabei unter anderem auf den Wegfall zentraler Förderungen zurückführen, darunter ein 7.500-Dollar-Steuerbonus, der zuvor viele Käufer motiviert hatte.

Kia und Ford im Blick: Verkaufszahlen der E-Autos in den USA schwächeln

So musste etwa der südkoreanische Autohersteller Kia 2025 in den USA deutliche Rückschläge im E-Auto-Segment hinnehmen. Bei seinem EV6-Modell fiel der Absatz laut "Inside EVs" von 21.715 Fahrzeugen im Jahr 2024 auf nur noch 12.933 Einheiten im Folgejahr - ein Rückgang von knapp 40 Prozent. Auch der EV9 zeigte eine ähnliche Entwicklung: Hier sanken die Verkäufe von 22.017 auf 15.051 Fahrzeuge, was einem Minus von rund 32 Prozent entspricht.

Bei Fords Elektrofahrzeugen zeigten sich daneben 2025 in den USA deutliche Unterschiede: Der E-Transit stürzte von 12.610 Verkäufen im Jahr 2024 auf nur noch 5.186 Einheiten im Jahr 2025 ab - ein Rückgang von fast 59 Prozent. Anders der Mustang Mach-E, dessen Absatzzahlen mit 51.620 Verkäufen nahezu unverändert blieben.

Verkäufe von Teslas Cybertruck brechen drastisch ein

Am meisten gelitten hat laut "InsideEVs" 2025 jedoch der Cybertruck von Tesla. Der von Elon Musk geleitete Elektroautohersteller veröffentlicht seine Verkaufszahlen allerdings nicht nach einzelnen Modellen aufgeschlüsselt, weshalb sie geschätzt werden müssen: Laut der Nachrichtenseite geht Cox Automotive davon aus, dass Tesla 2024 rund 39.000 Cybertrucks verkauft hat. Im Jahr 2025 sollen es laut den Marktforschern nur noch etwa 20.200 verkaufte Einheiten gewesen sein. Das entspräche einem Einbruch von rund 48 Prozent bei den Cybertruck-Verkäufen - ein Rückgang, der im Vergleich zu dem anderer E-Autohersteller heraussticht.

Trotz eines prozentual noch deutlich stärkeren Einbruchs beim Ford E-Transit von fast 59 Prozent traf es Tesla im Jahr 2025 gemessen an den Stückzahlen somit am härtesten: So hat Tesla 2025 rund 19.000 Cybertrucks weniger verkauft als im Vorjahr - in absoluten Zahlen ist das der größte Rückgang unter den Elektroautos in den USA.

Laut "InsideEVS" belasten den Cybertruck bereits seit seiner Präsentation im Jahr 2019 mehrere Faktoren, so unter anderem das provokante Design und insbesondere die politische Positionierung von Tesla-Chef Elon Musk, die zahlreiche potenzielle Käufer von der Marke Tesla abschreckte.

Rückgang betrifft Teslas gesamte Modellpalette

Zu dem immer zweifelhafteren Ruf von Tesla-Chef Elon Musk passt auch, dass nicht nur der Cybertruck mit einer sinkenden Nachfrage kämpfte, sondern die Auslieferungszahlen auch bei anderen Tesla-Modellen zurückging.

So sank auch die Zahl der ausgelieferten Model 3- und Model Y-Fahrzeuge im Jahresvergleich stark, wie offizielle Daten von Tesla zeigen: Von weltweit 1.704.093 ausgelieferten Fahrzeugen dieser Modellreihen im Jahr 2024 reduzierte sich die Zahl 2025 auf 1.585.279 Einheiten - ein Rückgang von rund 7 Prozent.

Während Tesla 2024 weltweit insgesamt noch 1.789.226 Fahrzeuge auslieferte, brach die Zahl der Gesamtverkäufe 2025 um knapp 8,6 Prozent auf 1.636.129 Einheiten ein.

Cox Automotive geht laut "InsideEVs" allerdings davon aus, dass Tesla 2025 in den USA mit schätzungsweise insgesamt 590.000 verkauften Fahrzeugen dort trotzdem die meisten Elektroautos verkauft hat, wodurch das Unternehmen einen Marktanteil von 46 Prozent im Elektrosegment der USA erreicht haben dürfte.

Redaktion finanzen.at