Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer stellt Frühlings-Update in Aussicht - darauf können sich Fahrer freuen

Der Elektroauto-Pionier Tesla hat ein umfangreiches Software-Update für das Frühjahr 2026 angekündigt, das zahlreiche neue Funktionen für die Fahrzeugflotte einführt.

• Einführung des KI-Assistenten Grok mit Sprachsteuerung und ortsbasierten Erinnerungen• Neue App für autonomes Fahren sowie visuelle Überarbeitung der Parkumgebung• Funktionserweiterungen bei Sicherheitsfeatures und der automatischen Software-Installation

Künstliche Intelligenz und neue Bedienkonzepte

Tesla hat über seinen offiziellen X- Account Details zum "Spring Update 2026" veröffentlicht, das in Kürze für die Fahrzeugflotte ausgerollt werden soll. Ein zentraler Bestandteil ist die Integration des KI-Assistenten Grok, der sich per Sprachbefehl aktivieren lässt und komplexe Aufgaben wie ortsbasierte Erinnerungen übernehmen kann. Parallel dazu führt das Unternehmen für Fahrzeuge mit AI4-Hardware eine neue App für autonomes Fahren ein. Diese Anwendung ermöglicht es Nutzern, Abonnements direkt im Fahrzeug abzuschließen, Statistiken einzusehen und Informationen zur Aktivierung der Selbstfahr-Funktionen abzurufen.

Optimierungen bei Hardware-Interaktion und Sicherheit

Für die Modelle Model 3 und Model Y beinhaltet das Update laut Tesla eine qualitativ hochwertigere Fahrzeugvisualisierung sowie eine neu gestaltete Parkszene. Im Bereich der Sicherheit wurden die Akzentlichter für den Totwinkel-Assistenten überarbeitet, die nun rot aufleuchten, wenn beim Spurwechsel oder im Stand ein Hindernis erkannt wird. Zudem bietet die Dashcam-Funktion künftig eine verlängerte Aufzeichnungsdauer von bis zu 24 Stunden. Eine technische Neuerung betrifft die Systemwartung: Fahrzeuge können nun so konfiguriert werden, dass heruntergeladene Software-Updates automatisch über Nacht installiert werden, sobald sich das Auto im Parkmodus befindet.

Komfortfunktionen und Personalisierung

Die Aktualisierung umfasst darüber hinaus diverse Anpassungen für das Infotainment und die Individualisierung der Fahrzeuge. Besitzer eines Model S oder Model X können ihren digitalen Fahrzeug-Avatar im System nun mit individuellen Folierungen, Scheibentönungen und Kennzeichen personalisieren. Auch die Unterhaltungsmedien erhalten ein Upgrade: Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music unterstützen neue Wischgesten zur Verwaltung von Playlists, während die Wetterkarten nun präzisere Darstellungen von Niederschlagsarten wie Schnee und Regen bieten. Für Passagiere im Fond wird die Interaktion mit dem Navigationssystem über das rückwärtige Display freigeschaltet.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at