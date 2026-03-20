Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Autopilot-Risiko
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20.03.2026 13:28:00
Tesla-Aktie im Minus: Kritik an Musk-Strategie für autonomes Fahren wächst
Tesla-Chef Elon Musk will, dass Teslas nur mit Kameras als Sensoren autonom fahren können. Konkurrenten und viele Experten warnen hingegen schon lange, Kameras allein seien nicht verlässlich genug, weil sie bei schwierigen Sichtbedingungen Probleme haben könnten. Musk beharrt jedoch auf seinem Plan.
Mehr Technik bei Rivalen
Andere Entwickler selbstfahrender Autos wie die bei Robotaxis führende Google-Schwesterfirma Waymo setzten dagegen zusätzlich teurere Technik wie Laser-Radare ein, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten. Ginge Musks Rechnung auf, hätte Tesla einen erheblichen Kostenvorteil. Während die Verkäufe von Tesla-Fahrzeugen sinken, schwört er Anleger darauf ein, dass die Zukunft der Firma in Robotaxis und Robotern liege.
Die NHTSA untersucht zwei Versionen von Teslas System mit dem Namen FSD (Full Self-Driving - etwa: komplett selbstfahrend). Entgegen dem Namen ist es bisher nur ein Fahrassistenzsystem, bei dem die Fahrer stets die Kontrolle über die Verkehrssituation behalten müssen. Tesla spricht zum einen von einem "beaufsichtigten" FSD, das von den Nutzern überwacht werden soll. Die nächste Ausbaustufe, bei der sich die Fahrzeuge tatsächlich selbst steuern sollen, ist bisher in den USA nur in einer Beta-Testversion verfügbar.
Behörde: Kameras erkannten ihre Grenzen nicht
Der Behörde zufolge soll das FSD-System nach Teslas Angaben erkennen, wenn die Kameras Sichtprobleme haben und die Fahrer warnen. In untersuchten Unfällen habe es aber nicht festgestellt, dass die Kameras etwa geblendet oder durch in der Luft schwebende Partikel behindert worden seien und auch keine Warnung ausgegeben. Die Fahrer hätten damit nicht genügend Zeit bekommen, um zu reagieren. Von der Untersuchung sind der NHTSA zufolge Tesla-Modelle ab dem Jahr 2016 betroffen.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Tesla-Aktie zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 378,70 US-Dollar.
/so/DP/zb
WASHINGTON (dpa-AFX)
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