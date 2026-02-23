Neubewertung 23.02.2026 03:44:37

Tesla-Aktie im Visier: Jim Cramer sieht den US-Auto-Riesen zunehmend als Robotik-Konzern

Ein Experte sieht Tesla längst nicht mehr nur als Autohersteller, sondern zunehmend in einem neuen Licht - als Unternehmen mit Fokus auf Robotik und KI.

• Tesla verlagerte 2025 den Fokus von Hardware zu KI-Produkten wie Full Self-Driving, Robotaxis und dem humanoiden Roboter Optimus
• Model Y, Autonomie und Energienangebote wurden ausgebaut
• Wall Street-Analyst sieht Tesla eher als Robotik-Unternehmen statt als klassischen Autohersteller

Tesla als Robotik-Unternehmen

Tesla gilt laut Wall Street-Analyst Jim Cramer längst nicht mehr als klassischer Autohersteller. Wie TESLARATI unter Berufung auf Aussagen von Jim Cramer aus einer Folge von "Mad Money" auf CNBC vom 29. Januar 2026 berichtet, erklärte der Analyst: "… wir haben Zahlen von Tesla bekommen, die die Erwartungen eigentlich übertroffen haben, aber hier interessiert sich niemand für die Zahlen, da Elektroautos Vergangenheit sind. Und laut CEO Elon Musk hängt die Zukunft des Unternehmens von Cybercabs und humanoiden Robotern ab."

Wie TESLARATI weiter berichtet, wurde Cramer während der Sendung besonders deutlich, als er die Transformation am Markt beschrieb: "Ich weiß, es ist schwer zu glauben, wie schnell sich die Stimmung am Markt ändern kann. Letzte Nacht habe ich einem katastrophalen Autohersteller zugehört. Es stellte sich heraus, dass es eigentlich ein Robotik- und Cybercab-Unternehmen ist, und ich will kaufen, kaufen, kaufen. Ja, Tesla wurde binnen einer Sitzung vom Buchgewinn zum Depotfresser. Als Autohersteller mochte ich es nicht. Mann, ich liebe es als Cybercab- und humanoiden Roboter-Riesen. Nenn mich einen Käufer und gib mir gleich fünf Roboter dazu."

Laut TESLARATI spiegelt Cramer im Kern die Argumentation jener Investoren wider, die Tesla seit Jahren nicht mehr mit klassischen Herstellern vergleichen. Unternehmen wie Ford Motor Company oder General Motors dienen aus ihrer Perspektive kaum noch als geeigneter Maßstab, heißt es weiter.

Tesla 2025: Auf dem Weg zum KI-Konzern

Teslas Q4-Update zufolge war 2025 für das US-Unternehmen ein Jahr des strategischen Umbruchs. Der US-Elektroautobauer verlagerte seinen Schwerpunkt von einem primär hardwaregetriebenen Geschäft hin zu einem Unternehmen, das zunehmend auf physisch agierende KI und Robotik setzt. Vorangetrieben wurden dem Bericht nach insbesondere das Full Self-Driving, der Robotaxi-Service, Fertigungslinien für das Cybercab sowie ein überarbeitetes Optimus-Design. Parallel dazu baute das Unternehmen seine KI-Trainingsinfrastruktur aus. Weiter heißt es, dass Tesla auf das Prinzip setzt, limitierende Faktoren frühzeitig zu erkennen und durch skalierbare Lösungen - von Batterietechnologie über Software bis hin zu eigenen KI-Chips - Kosten, Effizienz, Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Laut dem Q4-Update zeigen sich auch im Produktportfolio die Fortschritte: Mit dem neuen Model Y "Juniper" wurde das Fahrzeugangebot aktualisiert, während Reichweite, erstklassige Software und autonome Funktionen im Fokus stehen. Zudem wurden die Energieangebote für Gewerbe-, Versorgungs- und Privatkunden erweitert, um Tesla als Anbieter sauberer, schnell verfügbarer und bezahlbarer Energiekapazität zu positionieren, heißt es weiter.

Ausblick 2026: Ausbau von Produktion, Energie und Robotik

Wie aus dem Q4-Update außerdem hervorgeht, plant Tesla weitere Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energie, Transport und autonome Roboter, darunter sechs neue Produktionslinien in Nevada für Fahrzeuge, Roboter, Energiespeicherung und Batteriefertigung. Zugleich sollen bestehende Werke, Ladeinfrastruktur und Servicezentren konsequent genutzt werden, um das angestrebte Wachstum zu unterstützen.

Tesla könnte damit an der Schwelle zu einer neuen Ära stehen, in der Künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Systeme das Kerngeschäft prägen. Die kommenden Investitionen im Jahr 2026 könnten demnach den Wandel vom klassischen Autohersteller hin zum globalen KI- und Robotik-Konzern weiter beschleunigen.

