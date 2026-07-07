Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Analysteneinschätzung
|
07.07.2026 10:22:00
Tesla-Aktie in Rot: RBC bleibt bei Outperform - Robotaxi-Geschäft und Übernahme-Spekulationen im Fokus
Sein Kollege Ken Herbert startete die Bewertung der jüngst an die Börse gegangenen Papiere von SpaceX derweil beim Kursziel von 225 Dollar mit "Outperform". Er sieht sie im Zentrum zweier der interessantesten Anlagethemen dieser Generation: Weltraumwirtschaft und Künstliche Intelligenz (KI).
Das neue Tesla-Kursziel berücksichtigt nun laut Narayan einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Kursniveau und eine Prämie von 15 Prozent auf den inneren Wert der Aktie aufgrund eines möglichen Übernahme-Szenarios durch SpaceX, basierend auf unbestätigten Medienberichten. Tesla-Aktionäre würden bei einer Kontrollmehrheit von Elon Musk von mehr als 50 Prozent eines fusionierten Unternehmens einen Aufschlag verlangen, begründete Narayan. Derzeit halte Elon Musk an Tesla schließlich nur rund ein Fünftel der Anteile.
Der Sinn einer Kombination der beiden Unternehmen liege vorwiegend in operativer Zusammenarbeit, vor allem bei eigener Chipfertigung und Batteriepacks für die Energieversorgung von Rechenzentren. Gemeinsames Training von Künstlicher Intelligenz und Flottenmanagementdienste kämen hinzu.
Die wahrscheinlichste Übernahmekonstruktion sei eine rein-aktienbasierte Fusion, in der SpaceX Tesla übernehme. Teslas innerer Wert liege ohne jegliche Übernahmeprämie gerechnet bei geschätzt 435 Dollar. Der aktuelle Kurs lag zum US-Handelsschluss am Vorabend bei knapp 420 Dollar.
Der Bereich Robotaxi sei derzeit die vielversprechendste Chance für den E-Autohersteller. Angesichts eines Marktvolumens von 4,2 Billionen US-Dollar könne Tesla selbst mit einem geringen Marktanteil enorm profitieren. Seine Schätzungen für diesen Bereich habe er angehoben, schrieb Narayan. In den Sparten für humanoide Roboter sowie Batteriepacks hingegen habe er seinen Ansatz aufgrund aktualisierter Marktannahmen gesenkt.
Mit der Einstufung "Outperform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten damit, dass sich die Aktien deutlich besser als der Branchendurchschnitt entwickeln.
Das neue Kursziel und die optimistische Einschätzung scheint Anleger nicht in Kauflaune zu versetzen. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert das Papier stellenweise 1,23 Prozent auf 414,50 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
/men/edh/ag/mis
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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