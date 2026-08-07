Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|'Hold' bleibt
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07.08.2026 22:15:00
Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel
Angesichts der enttäuschenden operativen Gewinnentwicklung habe er seine Ertragsschätzung für den Hersteller von Elektrofahrzeugen um mehr als ein Drittel gekappt, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil geht der Experte nach wie vor von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk kontrollierten Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX aus. Ungeachtet der Dementis Musk sei eine Ausgliederung des China-Geschäfts von Tesla sinnvoll, wenn dies eine Fusion erleichtere.
Die Tesla-Aktie gewann an der NASDAQ am Freitag 2,84 Prozent auf 328,60 US-Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
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