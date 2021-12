Tesla-Aktie: Kursgewinne des Autobauers seit Hertz-Deal Ende Oktober sind weg

Zuletzt ging es an der US-Börse NASDAQ 3,75 Prozent auf 897,62 US-Dollar abwärts. Die von Ende Oktober bis Anfang November nach einem Großauftrag des Autovermieters Hertz verbuchten hohen Kursgewinne von rund 37 Prozent sind nun wieder komplett dahin.

Mit in der Spitze fast 1244 US-Dollar waren die Anteile des Elektroautobauers damals so teuer wie nie. Tesla gelang damit der Aufstieg in die Liga der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar. Vor allem die Aktienverkäufe von Tesla-Chef Elon Musk setzten den Kurs in den vergangenen Wochen dann aber unter Druck. Musk hatte Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von einem Zehntel seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzer antworteten in der Mehrheit mit "Ja".

NEW YORK (dpa-AFX)