Zukunftsprodukte 07.02.2026 03:12:00

Tesla-Aktie: Langsamer Hochlauf bei Cybercab und Optimus belastet den Ausblick

Tesla-Aktie: Langsamer Hochlauf bei Cybercab und Optimus belastet den Ausblick

Tesla-CEO Musk dämpft die Erwartungen an die Zukunftsprodukte seines Unternehmens. Bei Robotaxi und humanoiden Robotern sei mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten zu rechnen.

Elon Musk warnt vor quälend langsamem Produktionsstart bei Cybercab und Optimus
• Volumenproduktion des Cybercab soll im April 2026 in Texas beginnen
• Robotaxi als Zweisitzer ohne Lenkrad und Pedale konzipiert

Komplexität bremst Hochlauf

In einem Beitrag auf der Plattform X vom 21. Januar 2026 reagierte Musk auf einen Post zur bevorstehenden Cybercab-Produktion. Darin warnte er, die Produktionsgeschwindigkeit sei umgekehrt proportional zur Anzahl neuer Teile und Fertigungsschritte. Bei Cybercab und Optimus sei nahezu alles neu, weshalb die frühe Produktionsrate zunächst quälend langsam sein werde. Langfristig werde sie jedoch "wahnsinnig schnell".

Wie Musk auf Teslas Hauptversammlung am 6. November 2025 ankündigte, plane Tesla den Beginn der Volumenproduktion des Cybercab für April 2026 in der texanischen Gigafactory. Das Fahrzeug ist als Zweisitzer ohne manuelle Bedienelemente konzipiert. Es verfügt weder über ein Lenkrad noch über Pedale und soll vollständig autonom operieren. Musk erklärte, die Produktionslinien sollten nach vollständiger Hochfahrt ein Fahrzeug alle zehn Sekunden fertigen können. Als Jahresziel nannte er zwei Millionen Einheiten.

Parallelen zur "Production Hell"

Tesla kennt derartige Anlaufschwierigkeiten bereits aus der Vergangenheit. Beim Hochlauf des Model 3 im Jahr 2017 durchlebte das Unternehmen eine Phase, die Musk selbst als "Production Hell" bezeichnete. Damals schliefen Musk und andere Mitarbeiter auf dem Fabrikboden, um die Massenproduktion des Einstiegsmodells zu bewältigen.

Auch der Cybertruck bereitete dem Hersteller erhebliche Fertigungsprobleme. Das ungewöhnliche Design mit Edelstahlkarosserie erwies sich als äußerst schwierig in der Skalierung. Musk räumte 2023 ein, Tesla habe sich mit dem Cybertruck-Design selbst ein Grab geschaufelt. Das Fahrzeug dient zugleich als Mahnung für allzu ehrgeizige Produktionsziele: Während Musk einst 250.000 Cybertrucks pro Jahr anpeilte, verkaufte Tesla laut Cox Automotive im vergangenen Jahr rund 20.200 Einheiten in den USA.

Robotik als Wachstumshoffnung

Neben dem Cybercab soll auch der humanoide Roboter Optimus gegen Ende 2026 in Produktion gehen, mit einem Ziel von einer Million Einheiten pro Jahr, wie Musk im Q3 Earnings Call am 22. Oktober 2025 ankündigte. Die ersten Produktionslinien werden derzeit installiert. Musk bezeichnete das Projekt als zentralen Bestandteil der langfristigen Strategie des Unternehmens, das den Fahrzeugbereich eines Tages übertreffen könnte.

Die Ausrichtung auf Robotik und autonomes Fahren erfolgt zu einer Zeit, in der Tesla mit rückläufigen Fahrzeugverkäufen kämpft. Laut Unternehmensmitteilung vom 2. Januar 2026 lieferte Tesla im vierten Quartal 2025 rund 418.000 Fahrzeuge aus. Das entspricht einem Rückgang von etwa 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2025 verzeichnete Tesla mit rund 1,64 Millionen Auslieferungen das zweite Jahr in Folge sinkende Absatzzahlen. Konkurrent BYD überholte Tesla mit 2,3 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen erstmals als weltweit größten Hersteller reiner Batteriefahrzeuge.

D. Maier / Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie nach dem Earnings-Update: RBC bekräftigt Einschätzung
Aktien von NVIDIA, Tesla & Co.: Warum die `Magnificent 7` ihre Ausnahmestellung verlieren
Alphabet-Aktie kaum verändert: Tochter Waymo sammelt Milliarden im Tesla-Rennen

Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images,Scott Olson/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen