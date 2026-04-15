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15.04.2026 22:12:00
Tesla-Aktie legt deutlich zu - Bruch des Abwärtstrends möglich
Damit sind die Titel auf dem Weg, ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend zu brechen, den sie nach dem Erreichen eines Rekordhochs von fast 500 Dollar eingeleitet hatten und der ihnen im bisherigen Jahresverlauf einen Kursverlust von immer noch fast 12,8 Prozent eingebrockt hat.
Noch mehr Luft nach oben könnten die Tesla-Aktien bekommen, wenn sie die 200-Tage-Linie, die für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet, überspringen. Viel fehlt dafür nicht mehr, sie verläuft derzeit bei rund 398 Dollar.
Mit dem Kurszuwachs am Mittwoch waren Tesla unter den Aktien der "Magnificent 7" - der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung - mit großem Abstand vorne. Im Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 lagen sie auf den vorderen Plätzen.
NEW YORK (dpa-AFX)
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