Tesla-Aktie leichter: Musk gibt Update zu wichtigem AI5-Chip

Die Tesla-Aktie reagiert mit deutlichen Gewinnen auf neue Aussagen von CEO Elon Musk zur Chip-Entwicklung. Anleger setzen verstärkt auf die Rolle des Konzerns im KI- und Halbleitermarkt.

• Musk meldet wichtigen Meilenstein beim AI5-Chip• Anleger reagieren euphorisch, Aktie springt an• Analysten werden vorsichtig optimistischer

Tesla überrascht mit Chip-Fortschritt

Tesla-CEO Elon Musk hat Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen KI-Chips in Aussicht gestellt. Wie CNBC berichtet, erreichte der sogenannte AI5-Chip einen entscheidenden technischen Meilenstein und nähert sich der Produktionsphase.

Konkret erklärte Musk auf seiner Plattform X, das Design des Chips sei abgeschlossen und damit bereit für die Fertigung. "Herzlichen Glückwunsch an das Tesla-Team für die Entwicklung des AI5-Chips zum Taping-Out!", schrieb er.

Congrats to the @Tesla_AI chip design team on taping out AI5!



AI6, Dojo3 & other exciting chips in work. pic.twitter.com/hm54TdIzBx - Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2026

In der Halbleiterindustrie bezeichnet das sogenannte "Tape-out" den Übergang vom Design zur tatsächlichen Produktion. Laut MarketWatch soll der AI5-Chip künftig eine zentrale Rolle bei Teslas KI-Strategie spielen. Er könnte sowohl humanoide Roboter wie Optimus als auch Supercomputer und Robotaxi-Systeme antreiben. Musk stellte per X zudem bereits weitere Entwicklungen in Aussicht.

Produktion und neue Infrastruktur geplant

Die Fertigung des Chips soll Medienberichten zufolge in Zusammenarbeit mit TSMC und Samsung Electronics erfolgen. Parallel arbeitet Tesla gemeinsam mit SpaceX an einer eigenen Chip-Infrastruktur.

So plant das Unternehmen laut CNBC den Bau von zwei hochmodernen Chipfabriken in Austin. Eine Anlage soll Chips für Fahrzeuge und Roboter produzieren, die andere für den Einsatz in orbitalen Rechenzentren. Auch Intel ist inzwischen Teil des sogenannten Terafab-Projekts.

Die Strategie zeigt, dass Tesla zunehmend versucht, sich unabhängiger von klassischen Zulieferern zu machen und sich stärker als integrierter KI- und Hardwareanbieter zu positionieren.

Anleger euphorisch - Aktie reagiert deutlich

Die von Musk angepriesenen Fortschritte bei der Chip-Entwicklung ließen die Tesla-Aktie am Mittwoch zeitweise um bis zu acht Prozent steigen. Das Papier schloss schließlich 7,62 Prozent höher bei 391,95 US-Dollar. Damit war die Aktie unter den "Magnificent 7" der stärkste Wert.

Nachbörslich ging es noch moderat weiter aufwärts. Am Donnerstag ging es an der NASDAQ hingegen um 0,78 Prozent auf 388,90 US-Dollar nach unten.

Bereits im Vorfeld hatte sich die Stimmung aufgehellt: Die Analysten von UBS hoben ihre Einstufung von "Sell" auf "Hold" an und verwiesen auf neue Impulse wie ein geplantes kompakteres SUV-Modell.

Dennoch bleibt das Bild uneinheitlich. Trotz der jüngsten Erholung liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch im Minus. Zudem betonen Analysten, dass Tesla weiterhin stark von Narrativen und Zukunftserwartungen getrieben sei und entsprechend volatil bleiben dürfte.

Software, Robotaxis und KI treiben Story

Neben den Chip-Fortschritten setzt Tesla auch auf Software-Innovationen. Ein aktuelles Update erleichtert laut CNBC unter anderem die Nutzung des kostenpflichtigen Fahrerassistenzsystems "Full Self Driving", das in den USA derzeit 99 Dollar pro Monat kostet.

Zudem testet das Unternehmen eine kleine Flotte autonomer Fahrzeuge im Robotaxi-Dienst in Austin. Rückenwind erhielt Tesla zuletzt auch aus Europa: In den Niederlanden wurde das FSD-System erstmals genehmigt, was als potenzieller Türöffner für weitere EU-Zulassungen gilt.

Gleichzeitig bleibt Skepsis angebracht. Musk kündigt seit Jahren den Durchbruch beim autonomen Fahren an, der bislang ausgeblieben ist. Auch beim AI5-Chip kam es laut MarketWatch zu Verzögerungen gegenüber früheren Zeitplänen.

Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at