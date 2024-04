Tesla-Aktie mit Verlusten: Steht bei Tesla eine Entlassungsrunde bevor?

• Tesla verkürzt wohl Schichten für den Cybertruck• Belegschaft mit Sorge um Massenentlassungen• 20 Prozent der Jobs in Gefahr?

Bei Tesla läuft es aktuell nicht rund. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lagen deutlich unter den Erwartungen. Hinzu kommen Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt, auf dem sich der US-Konzern zunehmend starker heimischer Konkurrenz gegenüber sieht. Darüber hinaus ist auch die grundsätzliche Nachfrage nach Elektroautos zuletzt zurückgegangen, worauf der Autokonzern immer wieder mit Preissenkungen reagierte. Wie stark die Belastungsfaktoren auf die Geschäftsentwicklung bei Tesla durchgeschlagen haben, dürfte am 23. April deutlich werden: Dann wird das Unternehmen seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorlegen. Anleger werden bei dieser Gelegenheit neben der Umsatz- und Gewinnentwicklung insbesondere auf die Marge und die Kostenbasis ein Auge werfen. Bei letzterem Punkt könnte Tesla zeitnah hart durchgreifen.

Cybertruck-Schichten reduziert

In einem internen Memo, das unter anderem Business Insider vorliegt, hat Tesla am Donnerstag offenbar seinen Angestellten, die am Cybertruck arbeiten, mitgeteilt, dass die Schichten in der Gigafactory in Austin, Texas, verkürzt werden. Zuvor arbeiteten die Arbeiter in 12-Stunden-Schichten von 6 bis 18 Uhr und von 18 bis 6 Uhr. Nun sollen sie nur noch 11 Stunden täglich für den Pickup-Truck am Band stehen, die Zeiten werden dem Memo zufolge von 6 Uhr bis 17 Uhr und von 18 bis 4:30 Uhr verkürzt. Bereits am Montag soll der neue Schichtplan in Kraft treten, heißt es bei Business Insider weiter.

Noch ist unklar, inwieweit die Schichtverkürzungen auch auf andere Modelle von Tesla angewandt werden. In Austin wird auch der Model Y produziert, zudem soll hier das lang erwartete neue Fahrzeugmodell von Tesla gebaut werden.

Kommt es zu Massenentlassungen?

Electrek zufolge sollen sich zahlreiche Mitarbeiter besorgt über eine möglicherweise anstehende große Entlassungsrunde zeigen. Die Rede soll dabei von möglichen Entlassungen von 20 Prozent der Belegschaft sein - damit wären Zehntausende Tesla-Mitarbeiter betroffen.

Tesla selbst hat bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den Gerüchten abgegeben.

Die Tesla-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als ein Drittel an Wert verloren hat, war am Freitag mit einem Abschlag von 2,03 Prozent bei 171,05 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Im vorbörslichen Montagshandel zeigt sich an der NASDAQ ein Minus von 0,84 Prozent auf 169,61 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at