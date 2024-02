Tesla-Aktie nachbörslich unbeeindruckt: Gerüchte um Stellenabbau - Tesla soll "kritische" Mitarbeitern identifiziert haben

• Tesla-Manager sollen "kritische" Mitarbeiter identifizieren• Einige halbjährliche Leistungsbeurteilungen gestrichen• Tesla-Aktie mit kräftigen Einbußen

Der US-Elektroautopionier Tesla denkt wohl über Stellenstreichungen nach. Wie Bloomberg berichtet, habe der Konzern unter Elon Musk seine Manager gefragt, welche Mitarbeiter in welchen Positionen von entscheidender Bedeutung seien. Außerdem wurden sie gebeten, kritische Mitarbeiter zu identifizieren. Dafür habe Tesla für jeden Job eine einzeilige Anfrage verschickt. Zuvor habe der Autobauer die halbjährlichen Leistungsbeurteilungen einiger Mitarbeiter bereits abgesagt, so Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. All dies deute darauf hin, dass Tesla sich auf eine Einstellungsrunde vorbereite.

Schwache Nachfrage, trüber Ausblick

Die Nachfrage nach E-Autos hat sich zuletzt merklich abgeschwächt. Auch die letzte Zahlenvorlage von Tesla, insbesondere in Hinblick auf die weiteren Prognosen, war eher enttäuschend. Tesla-Chef Elon Musk hatte in diesem Rahmen davor gewarnt, dass sich das Umsatzwachstum in diesem Jahr verlangsamen würde.

Investoren zeigten sich zuletzt außerdem immer wieder besorgt über diverse Preissenkungen des Unternehmens, die Auswirkungen auf die Gewinnmargen haben. Und auch die Konkurrenz schläft nicht, was zusätzlichen Druck auf Tesla ausübt.

Tesla-Aktie im Abwärtstrend

Die Tesla-Aktie legte am Mittwoch letztendlich zwar über zwei Prozent zu, zeigt sich im nachbörslichen Geschäft an der NASDAQ aber quasi unverändert bei 187,62 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 24,5 Prozent an Wert eingebüßt.

Redaktion finanzen.at