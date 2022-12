Tesla-Aktie niedriger: Tesla-Chef Elon Musk trennt sich von Tesla-Aktien im Milliardenwert

Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk hat sich zur Finanzierung des Kaufs des Kurznachrichtendienstes erneut von Anteilen am Elektroautohersteller im Milliardenwert getrennt.

Zwischen dem 12. und 14. Dezember verkaufte er fast 22 Millionen Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro), wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla -Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.

Der Kurs der Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Investoren werden wegen der Doppelrolle des 51-Jährigen bei Tesla und Twitter zunehmend unzufrieden, zumal der Elektroautobauer selbst einige operative Probleme hat. Musk hat wegen des Kursverlusts der Tesla-Aktien erst in dieser Woche einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge seine Position als reichster Mensch der Welt an den LVMH-Chef Bernhard Arnault verloren.

Aktien fallen auf tiefsten Stand seit November 2020

Aktien von Tesla sind am Donnerstag vorbörslich mit 151,33 US-Dollar auf einen weiteren Tiefststand seit November 2020 gerutscht. Die Papiere des Elektroautobauers liegen damit im laufenden Jahr 57 Prozent im Minus. Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk hat dadurch bereits seinen Platz als reichster Mensch der Welt verloren.

Zwischen dem 12. und 14. Dezember verkaufte Musk fast 22 Millionen Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro), wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorging. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennen musste, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.

Analyst Joseph Spak von der kanadischen Investmentbank RBC fürchtet, dass Tesla-Papiere so lange unter Druck bleiben, bis der Markt seine Erwartungen an die Profitabilität abschließend neu ausgerichtet hat. Mittelfristig ist er aber optimistisch. Angesichts äußerst geringer Kosten habe Tesla viel mehr Optionen als andere, am Preishebel zu drehen, um die Nachfrage anzukurbeln.

Im NASDAQ-Handel notierte die Tesla-Aktie erst tiefer, dann stieg sie über die Nulllinie. Dann fällt sie aber erneut in die Verlustzone, zuletzt betrugen die Verluste 0,24 Prozent bei 156,43 US-Dollar.

/zb/mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)