Tesla-Aktie rutscht tiefer: Berenberg hebt Tesla auf 'Buy' - Bernstein behält 'Underperform' bei

Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb und wegen steigender Kosten kürzte er seine diesjährigen Gewinnerwartungen im Sektor. Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China einen potenziellen Joker. Die Hochstufung von Tesla begründete er mit dem Kurskollaps der vergangenen Wochen. Die Sorgen rund um die Preissetzung des Elektroautobauers sei übertrieben. Die Preissenkungen durch Tesla zeigten die Kostenführerschaft des Konzerns.

Tesla-Aktie: Bernstein bleibt bei "Underperform"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Bestellungen seien in Zukunft der entscheidende Faktor beim Elektroautobauer, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Jüngste Nachfrageprobleme würden Fragen zu Teslas Marktanteil und Margen aufwerfen. Die Markterwartungen seien noch nicht ausreichend angepasst worden und es gebe weiteres Abwärtspotenzial. Die Tesla-Aktie fiel an der NASDAQ schlussendlich um 6,32 Prozent auf 166,66 US-Dollar, nachdem sie im frühen Handel noch Gewinne verbuchen konnte.

