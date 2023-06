Tesla-Aktie schließt grün: Morgan Stanley stuft Rating von Tesla herunter

"KI-Träume treffen Auto-Realität", schrieb Morgan Stanley -Analyst Adam Jonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht den Elektroautobauer Tesla nämlich als Profiteur des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI). Dies habe die Aktien aber inzwischen auf ein faires Bewertungsniveau getrieben, so Jonas. Dennoch bleibe die Aktie "ein Muss in jedem Elektroauto -Portfolio".

Im NASDAQ-Handel ging es für die Tesla-Aktie zunächst abwärts, im Verlauf konnte das Papier aber in die Gewinnzone drehen, mit einem Plus von 1,98 Prozent ging es bei 264,61 US-Dollar in den Feierabend.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)