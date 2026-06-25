Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.06.2026 15:48:37
Tesla-Aktie schwächelt: Produktionssteigerung geplant - 1.000 Neueinstellungen
Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Im April hatte Tesla bereits die Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern angekündigt.
Die Tesla-Aktie bewegt sich im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,71 Prozent nach unten auf 373,14 US-Dollar.
/vr/DP/nas
GRÜNHEIDE (dpa-AFX)
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