Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Mehr Personal 25.06.2026 15:48:37

Tesla-Aktie schwächelt: Produktionssteigerung geplant - 1.000 Neueinstellungen

Tesla-Aktie schwächelt: Produktionssteigerung geplant - 1.000 Neueinstellungen

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren.

Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Im April hatte Tesla bereits die Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern angekündigt.

Die Tesla-Aktie bewegt sich im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,71 Prozent nach unten auf 373,14 US-Dollar.

/vr/DP/nas

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

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