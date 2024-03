Tesla-Aktie sinkt: Tesla in Gesprächen mit thailändischer Regierung über neue Fabrik

Das Land habe dem US-Autobauer 100 Prozent grüne Energie für den Betrieb der Anlage angeboten, sagte Supakorn Congsomjit vom Büro des Ministerpräsidenten am Montag. Der von Elon Musk gegründete Konzern hatte Ende 2023 eine Standortprüfung vorgenommen. Thailand ist der größte Autohersteller und Pkw-Exporteur in Südostasien. Die heimische Regierung will das Land zum Hauptproduktionszentrum für Elektro-Autos in der Region machen. Von chinesischen E-Autobauern hat Thailand bereits über 1,44 Milliarden Dollar an Investitionszusagen erhalten.

Tesla -Aktien fielen im NASDAQ-Handel um 7,10 Prozent auf 188,14 US-Dollar.

Bangkok (Reuters)