Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|'Hold'
|
13.07.2026 17:07:39
Tesla-Aktie sinkt dennoch: Jefferies passt Kursziel nach oben an
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe.
Im NASDAQ-Handel notiert die Tesla-Aktie zeitweise 2,39 Prozent tiefer bei 398,02 US-Dollar.
/rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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