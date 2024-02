Tesla-Aktie springt vorbörslich an: Tesla-Chef Elon Musk will Aktionärs-Abstimmung einberufen - Änderung der Unternehmensregistrierung

Bereits direkt nach dem Urteil einer Richterin in Delaware, welche ein milliardenschweres Gehaltspaket Musks für nichtig erklärte, befragte der Tesla -Chef Elon Musk Nutzer seiner Plattform X (früher Twitter), ob Tesla seine Unternehmensregistrierung von Delaware auf Texas ändern solle. Mehr als 80 Prozent der Abstimmenden wählten "Ja". Mit der Änderung der Registrierung würde sich nicht nur der physische Hauptsitz von Tesla nach Texas verschieben.

Should Tesla change its state of incorporation to Texas, home of its physical headquarters?