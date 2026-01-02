Tesla-Aktie stabilisiert sich - Fantasie rund um Robotik und Selbstfahrtechnologie treibt Kurs

Nach Gewinnmitnahmen im nachweihnachtlichen Handel infolge der Rekordrally in den Wochen davor zeichnet sich für die Aktien von Tesla ein guter Start ins Jahr 2026 ab.

Im Fokus stehen gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres die am Nachmittag erwarteten Absatzzahlen des E-Autobauers. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Tesla -Aktie zeitweise 2,17 Prozent auf 459,48 US-Dollar.

Bis zum Rekordhoch von fast 499 Dollar vom 22. Dezember würden damit noch rund zehn Prozent fehlen, nachdem manch ein Anleger im eher dünnen Handel nach Weihnachten den starken Lauf der Aktien genutzt hatte, um Kasse zu machen.

Mit Blick auf die im späteren Freitagsverlauf erwarteten Auslieferungszahlen rechnen Analysten laut Bloomberg-Daten im Durchschnitt für das vierte Quartal 2025 mit rund 440.900 Fahrzeugen. Das wäre ein Minus von elf Prozent im Jahresvergleich. Allerdings würde ein noch schwächerer Absatz nicht überraschen, nachdem Tesla dieses Mal ungewöhnlicherweise einen eigenen Analystenkonsens veröffentlicht hat, der einen Rückgang um 15 Prozent signalisiert.

Und auch auf 2026 schauen die Branchenexperten nicht allzu optimistisch. Die durchschnittliche Schätzung für die Auslieferungen in diesem Jahr sank zuletzt auf rund 1,8 Millionen Fahrzeuge - nach wohl rund 1,6 Millionen 2025. Zum Vergleich: Noch vor zwei Jahren lag die Prognose für 2026 bei mehr als 3 Millionen verkauften Fahrzeugen.

Wichtigster Grund für die träge Entwicklung ist neben Musk selbst, der mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump auch bestimmte potenzielle Käuferschichten vergrätzt haben dürfte, vor allem die Konkurrenz durch chinesische Autobauer. So erreichte der Wettbewerber BYD 2025 das eigene Absatzziel und dürfte damit nun als weltweit größter E-Autobauer vor Tesla liegen. BYD lieferte 2026 rund 4,6 Millionen Fahrzeuge aus, darunter 2,3 Millionen reine E-Autos.

Allerdings ist Tesla aus Anlegersicht mittlerweile auch weniger eine Wette auf E-Autoverkäufe, sondern auf das Geschäft mit selbstfahrenden Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.

Dabei setzen Aktionäre auch darauf, dass Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt, nachdem sie Anfang November einem Riesen-Vergütungspaket zugestimmt hatten. Mit diesem mit dem Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten kann.

Die Hoffnung hatte den Tesla-Aktienkurs vor allem im letzten Drittel 2025 angetrieben, sodass trotz des Kurseinbruchs bis weit in den April hinein für das alte Jahr ein Kurszuwachs von gut elf Prozent auf dem Zettel steht. Seit dem Jahrstief im April hatte sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Damit kam Tesla per Ende 2025 auf einen Börsenwert von rund 1,4 Billionen Dollar.

Tesla-Chef Musk ist unter anderem wegen seines Tesla-Aktienpakets mit einem Vermögen von derzeit mehr als 600 Milliarden Dollar der weltweit vermögendste Mensch. Er hat auch Anteile am Raumfahrtunternehmen SpaceX. Dieser soll in diesem Jahr an die Börse gebracht werden - dabei wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Bewertung von mehr als einer Billion Dollar angestrebt.

