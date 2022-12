Tesla-Aktie steigt: Produktion von Model Y soll in texanischer Gigafabrik wohl kräftig gesteigert werden

Das berichtet die US-Nachrichten-Website "Electrek" am Mittwoch. Der E-Autobauer wolle dort 75.000 Model Y im ersten Quartal 2023 vom Band laufen lassen. Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Im Oktober war bekannt geworden, dass in der Fabrik in Texas bislang 20.000 Model Y produziert worden sind.

Die Tesla-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,43 Prozent höher bei 195,54 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)