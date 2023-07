Tesla-Aktie steigt: UBS hebt Kursziel an - aber Einstufung geht nach unten

Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 220 auf 270 US-Dollar angehoben. Die zuletzt starke Kursentwicklung preise den jüngsten Nachfrageanstieg des Elektroautobauers bereits vollständig ein, begründete Analyst Patrick Hummel sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein aktualisiertes Bewertungsmodell reflektiere ein höheres Volumenwachstum nach 2025, da die Preiselastizität der Nachfrage besser einschätzbar sei, rechtfertigte er das erhöhte Kursziel. Im Handel an der NASDAQ gewinnt die Tesla-Aktie zeitweise um 0,58 Prozent auf 261,52 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 00:16 / GMT

