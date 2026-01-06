Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Auslieferungen enttäuschen 06.01.2026 22:15:39

Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest

Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen.

Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen.

An der NASDAQ gab die Tesla-Aktie am Dienstag letztlich um 4,14 Prozent auf 432,96 US-Dollar nach.

/rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie gibt ab - Fantasie rund um Robotik und Selbstfahrtechnologie stützen Kurs nur zeitweise
Tesla-Aktie im Fokus: Verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung durch Holiday Update
Tesla-Aktie umstritten: Analysten uneins - Magnificent-7-Rückblick 2025 und Ausblick 2026

Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images,jvd-wolf / Shutterstock.com,John Keeble/Getty Images,Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 367,00 -0,76% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen