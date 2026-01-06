Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen.

Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen.

An der NASDAQ gab die Tesla-Aktie am Dienstag letztlich um 4,14 Prozent auf 432,96 US-Dollar nach.

/rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)