Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Auslieferungen enttäuschen
|
06.01.2026 22:15:39
Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest
Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen.
An der NASDAQ gab die Tesla-Aktie am Dienstag letztlich um 4,14 Prozent auf 432,96 US-Dollar nach.
/rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images,jvd-wolf / Shutterstock.com,John Keeble/Getty Images,Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.01.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|367,00
|-0,76%